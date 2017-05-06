Макдэвид: матч с «Анахаймом» стал разочарованием, не стоит о нём много говорить

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид поделился эмоциями после поражения в пятом матче серии плей-офф второго раунда Кубка Стэнли с «Анахайм Дакс» (3:4 ОТ). За четыре последних минуты основного времени «утки» отыграли три шайбы, играя с пустыми воротами.



«Не стоит много говорить об этом. Этот матч очень разочаровал.

Во время третьего гола была сумасшедшая борьба у ворот. У Тэлбота действительно не было шанса спасти нашу команду. В конечном счёте, это был сложный матч для рефери. Он решил исход игры», – приводит слова Макдэвида официальный сайт лиги.