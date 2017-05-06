Аллен: «Блюз» нужно стараться сыграть ещё лучше на арене «Нэшвилла»

Голкипер «Сент-Луис Блюз» Джейк Аллен прокомментировал победу в пятом матче серии второго раунда плей-офф Кубка Стэнли с «Нэшвилл Предаторз» (2:1, 2-3 в серии).



«Мы должны были выиграть. В этой серии у нас были хорошие отрезки, но у нас никак не получалось сыграть стабильно хорошо в течение всей встречи. А сегодняшний матч был шагом вперёд в этом плане. Но нам всё равно надо стараться и сыграть ещё лучше на их арене, где всегда тяжело», — приводит слова Аллена официальный сайт Национальной хоккейной лиги.