Витолиньш: специально Мозякину игровое время не сокращали, ждём его голов

По окончании тренировки тренер сборной России Харийс Витолиньш прокомментировал победу в первом матче над Швецией (2:1 Б) и рассказал о подготовке команды к матчу с Италией. Встреча Италия — Россия состоится завтра, 7 мая. Начало матча — 13:15 мск.



«В матче со шведами ребята проявили характер и самоотверженность. Блокировали броски, поначалу было видно, что шведы нас поддавили, были проблемы с выходом из зоны. Потом преобразились, главное, физически были готовы хорошо, что и показал третий период. Где-то шведы даже сдали. Честно скажу, удивило, что мы выиграли по взбрасываниям у сборной Швеции. На каждой тренировке сейчас отрабатываем этот компонент игры. Шведы — топовая команда. Нам есть, над чем работать.



У Мозякина всего 10 минут игрового времени? Получилось, Олег Валерьевич так выпускал смены, где-то на пересменке позже вышел. Не было такого, чтобы мы специально убирали. Мы не делим на то, чтобы у кого-то больше игрового времени было, а у кого-то меньше. Все звенья идут по порядку, просто у кого-то чуть лучше в атаке получается, и они задерживаются на площадке подольше. Рассчитываем на Мозякина и как на капитана, и как на человека, который может много забрасывать. На большинстве ждём его броска. У него и «пять на пять» были моменты. Почему перевели Барабанова к Андронову? Надо было что-то поменять», — передаёт слова Витолиньша корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

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