Витолиньш: главным с Италией будет настрой, всё будет зависеть от России

По окончании тренировки тренер сборной России Харийс Витолиньш рассказал о подготовке команды к матчу с Италией. Встреча Италия — Россия состоится завтра, 7 мая. Начало матча — 13:15 мск.



«Главным на матч с Италией будет настрой. Всё будет зависеть от сборной России. Мы видели, как вчера США переигрывала Германию, но столько неточных бросков, лишних движений не позволили американцам победить. Нам нужно сыграть качественно, потому что превосходство у нас будет. Итальянцы однозначно сыграют от обороны, будут давать нам возить по углам. Россиянам нельзя уходить от своей игры. Экспериментировать мы не будем. Судья здесь ничего не свистят, нужно ещё агрессивнее играть, чтобы зарабатывать большинство. По Евротуру мы уже поняли, что судья где-то пропускают моменты. Такое судейство, другое. По вратарям решение не приняли. Новостей по дозаявленным игрокам нет. Завтра решим, с кем будет играть Барабанов.



У звена Наместникова не идёт игра? Если бы мы сыграли три-четыре игры, то так можно было сказать. А так рано делать выводы, мы играли с топовой командой и сыграли 1:1. И Шипачёв, и Наместников не забил, но нельзя сказать, что не идёт. Нужно время. Пока не думали переводить Панарина к Наместникову и Панарину. Не знаю ещё, какой фильм сборная будет смотреть. Самое главное, чтобы вместе. Что-то вне хоккея помогает и отвлекает. «Бригаду» посмотреть? Да без разницы», — передаёт слова Витолиньша корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

«Рабы лампы». Зачем сборной России держать в Кёльне семь запасных? За победой над Швецией наблюдали 7 игроков сборной России, которые почти не имеют шансов сыграть на ЧМ-2017. Как они стали «рабами лампы»?