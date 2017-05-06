Сборная Словении отыгралась с 0:4, но уступила Швейцарии в серии буллитов

Сборная Словении в серии буллитов проиграла команде Швейцарии на чемпионате мира по хоккею — 2017, встреча завершилась со счётом 4:5 ОТ.



К 18-й минуте Швейцария выигрывала со счётом 4:0, заброшенными шайбами отметились Андрес Амбюль, Гаэтан Хас, Ромайн Лёффель и Симон Боденман. С 39-й минуты Словения начала отыгрываться, и голы Яна Муршака, Жиги Еглича, Яна Урбаса и Роберта Саболича позволили перевести встречу в овертайм. В дополнительное время шайб заброшено не было, а в буллитной серии сильнее оказалась Швейцария, победный бросок реализовал Дамьен Бруннер.

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