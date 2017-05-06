«Йокерит» не предложил новый контракт Артуру Кулде

Защитник сборной Латвии Артур Кулда сообщил, что на данный момент является неограниченно свободным агентом и не получал предложение от «Йокерита».



«На данный момент я свободный агент. Когда будет предложение – тогда определюсь с будущим. «Йокерит» мне контракт не предлагал. Я там два года отыграл…Сейчас все мысли о сборной. Могу ли я перейти в рижское «Динамо», если его возглавит Хартли? Об этом рано говорить», — передаёт слова Кулды корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

В сезоне-2016/17 Артур Кулда провёл 47 матчей за «Йокерит», в которых набрал 12 (0+12) очков.