Хартли: горжусь вторым и третьим периодом в исполнении Латвии, спасибо фанатам

Главный тренер сборной Латвии Боб Хартли прокомментировал победу в первом матче на чемпионате мира — 2017 над Данией (3:0).



«Дания провела сильной первый период, у них очень хорошие нападающие. Мы испытывали давление, но вратарь нас спас. Во втором периоде мы стали играть лучше. Возможно, в начале встречи мы чересчур нервничали. Гол изменил ход встречи. Я горжусь вторым и третьим периодом в исполнении моей команды. Это очень здорово. У нас пять молодых игроков. Хотел бы поблагодарить наших болельщиков. Поддержка была невероятная, она нам очень помогла», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.



Матч Латвия — Дания собрал в Кёльне 13 453 зрителя.

Сборная Латвии уверенно обыграла Данию в своём первом матче на ЧМ-2017