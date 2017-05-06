Пажо: на протяжении всего сезона «Оттава» показывала бойцовский характер

Форвард «Оттавы Сенаторз» Жан-Габриель Пажо поделился ожиданиями от пятого матча серии плей-офф второго раунда Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Рейнджерс» (2-2).



«Рейнджерс» очень здорово сыграли дома, но мы знаем, что тоже в состоянии показать отличный хоккей в родных стенах. Мы показали это в первых двух матчах, так что все в команде с нетерпением ждут возможность вернуться в Оттаву. Как снова переломить ситуацию? Продолжать играть в ту игру, которая приносила нам успех на старте серии. День отдыха пойдёт нам на пользу. На протяжении всего сезона «Оттава» показывала бойцовский характер, я даже не припомню, когда мы последний раз проигрывали два раза подряд. Безусловно, будет нелегко доводить шайбу до Лундвкиста в пятой игре, так как соперник отлично блокирует броски. Придётся идти на жертвы, чтобы добиться того, чего мы хотим", — цитирует Пажо официальный сайт лиги.