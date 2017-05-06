Маклеллан: следующий матч «Эдмонтон» должен провести лучше, нам это по силам

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Тодд Маклеллан поделился впечатлениями после поражения в пятом матче серии плей-офф второго раунда Кубка Стэнли с «Анахайм Дакс» (3:4 ОТ). За четыре последние минуты основного времени «утки» отыграли три шайбы, играя с пустыми воротами. Счёт в серии стал 3-2 в пользу «Анахайма».



«Следующий матч мы должны провести намного лучше. Нам это по силам. Мы с самого начала верили, что можем играть против них», — приводит слова Маклеллана официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Чудо в НХЛ: проигрывать 0:3 и забить 3 гола за 3 минуты с пустыми воротами «Анахайм» спас матч с 0:3 за четыре минуты до конца основного времени, а затем вырвал победу у «Эдмонтона» во втором овертайме.