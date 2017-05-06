Лучич: «Эдмонтон» дома должен сыграть лучший матч, чтобы иметь шанс на победу

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Милан Лучич поделился впечатлениями после поражения в пятом матче серии плей-офф второго раунда Кубка Стэнли с «Анахайм Дакс» (3:4 ОТ). За четыре последние минуты основного времени «утки» отыграли три шайбы, играя с пустыми воротами. Счёт в серии стал 3-2 в пользу «Анахайма».



«Мы едем домой, серия продолжается. Мы должны провести наш лучший матч, чтобы у нас был шанс на победу», — приводит слова Лучича официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Шестая игра серии пройдёт в Эдмонтоне.