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Дзанатта: сборная Италии не боится играть c Россией, но они фавориты

6 мая 2017, суббота. 19:59. Хоккей

Защитник сборной Италии Лука Дзанатта прокомментировал поражение в первом матче на чемпионате мира — 2017 от Словакии (2:3 ОТ), а также предстоящую игру со сборной Россией.

«Мы верили, что сможем победить, могли забить, игра была равная. Мы рады, что доказали, что можем играть. Жаль, что проиграли. Думаю, мы соответствуем тому уровню, который показали. Мы можем выступать лучше.

Показав сегодня такую игру, мы продемонстрировали нашим будущим соперникам, на что способны. Теперь мы не боимся серьёзных команд с именем, знаем, как играть. Матч с Россией будет тяжёлым. Мы никогда не играли так рано с таким соперником. Это будет тяжело. Россия — сильный соперник, постараемся использовать свои моменты. Я не видел игры сборной России, думаю, сегодня нужно познакомиться с нашим следующим соперником. Мой брат был с командой несколько недель, а потом тренер принял решение отцепить его. Я был в похожей ситуации в прошлом году. Он чувствует сейчас нормально.

В сборной России много известных игроков, но мы не боимся играть с таким соперником. Это вызов для нас. Россия всегда фаворит», — передаёт слова Дзанатты корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Италии — Хоккей Сборная России — Хоккей Сборная Словакии — Хоккей ЧМ-2017
Новости. Хоккей
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