Организаторы ЧМ-2017 не смогли включить гимн Словакии после игры с Италией

Организаторы чемпионата мира по хоккею 2017 года не смогли исполнить гимн Словакии после победы их команды над Италией (3:2 ОТ) в матче группового этапа, который проходил в Кёльне.

После матча организаторы включили вместо гимна Словакии другую музыку. Болельщики начали активно выражать недовольство, после чего музыка была выключена. Диктор на арене принес извинения, сославшись на технические причины. Включить правильный гимн Словакии организаторы не смогли, поэтому после рукопожатия хоккеисты ушли в раздевалки.

«Ошибки случаются. Мы больше не должны так поступать, и хотим извиниться перед болельщиками Словакии. Такое больше не повторится», — передаёт слова организатора турнира корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.