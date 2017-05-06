Цигер: победа над сборной Италии должна помочь Словакии, тяжело было отыграться

Главный тренер сборной Словакии Здено Цигер прокомментировал победу в первом матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года над Италией. Его команда проигрывала на последних минутах (1:2), но отыгралась и одержала победу в овертайме — 3:2.

«Мы рады победе, это была морально тяжёлая игра. Соперник был очень хорош. У нас было так много бросков, до двух голов в наши ворота мы здорово играли. Тяжело было отыграться, но мы сделали это. Надеюсь, это поможет нам в следующих играх», — передаёт слова Цигера корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.