Аболс: рад остаться в «Ладе», не я распускал разговоры

Главный тренер «Лады» и тренер сборной Латвии Артис Аболс прокомментировал победу над командой Дании (3:0) на чемпионате мира по хоккею и заключение нового контракта с тольяттинским клубом.

«Рад, что меня переназначили главным тренером „Лады“. Про разговоры, которые ходили, — без комментариев, не я их распускал.

Со сборной Латвии мы выиграли только первую игру. Но она очень важная, Дания — наш прямой конкурент. Игра получилась сложная. Знали, как хотели играть, но не совсем хорошо начали, не были активны. Вратарь нас подтащил в первом периоде. Гол из ниоткуда перевернул игру, мы почувствовали уверенность.

Индрашис сказал, что не стоит бояться России? Наш следующий матч — со Словакией, а с Россией мы будем играть только 15 мая", — сказал Аболс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.