Нападающий Фисенко продлил контракт с «Адмиралом», Тарасов — с «Динамо»

Несколько игроков КХЛ приняли квалификационные предложения своих команд. Нападающий Михаил Фисенко заключил односторонний контракт на один год с «Адмиралом», нападающий Даниил Тарасов — односторонний контракт на два года с московским «Динамо», защитник Сергей Морозов заключил двусторонний контракт на два года со «Спартаком».

26-летний Фисенко в прошедшем сезоне набрал 11 (6+5) очков в 32 матчах регулярного чемпионата, в плей-офф отметился одной голевой передачей в шести играх.

На счету Тарасова 7 (5+2) очков в 34 матчах регулярного чемпионата КХЛ при показателе полезности «+1». В плей-офф хоккеист провёл 9 матчей и набрал в них 2 (1+1) очка при показателе полезности «-1».

20-летний Морозов выступал за МХК «Спартак». В 53 матчах «регулярки» он набрал 13 (2+11) очков.