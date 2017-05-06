Холтби: «Вашингтон» играет зажато, надо расслабиться и ни о чём не беспокоиться

Вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби поделился ожиданиями от пятого матча полуфинала Восточной конференции с «Питтсбург Пингвинз» (1-3 в серии).

«Мы по-прежнему уверены в себе, но поняли, что играем скованно, нам надо немного расслабиться и просто играть в хоккей. Когда мы ни о чём не беспокоимся, а просто играем, то показываем свой лучший хоккей. Надо играть друг за друга, чтобы получилось победить. Почему в этой серии мы зажались? Если бы мы знали волшебный секрет, этого бы не случилось. Такова жизнь и природа человека и важно, сколько сил ты прикладываешь, чтобы перебороть это. Мы на правильном пути и сегодняшний матч покажет, насколько хорошо мы настроились. Думаю, нашей команде это по силам.

То, как складывается серия, стало для нас психологической проверкой. Любая игра, плохая или хорошая, не так плоха или хороша, как кажется. Надо исправляться в деталях, чтобы наша игра стала стабильно хорошей. Мы всегда ищем, в чём можем стать лучше психологически и физически", — сказал Холби в эфире Monumental Network.