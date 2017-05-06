«Кузня» продлила контракт с защитником Васильченко, «Лада» — с Маленьких

Новокузнецкий «Металлург» заключил односторонний контракт на один год с защитником Алексеем Васильченко, а защитник Владимир Маленьких подписал односторонний контракт на один год с «Ладой». Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.

В прошедшем сезоне 36-летний Васильченко в 49 матчах регулярного чемпионата за «Кузню» набрал 5 (2+3) очка при показателе полезности "-16".

36-летний Маленьких в прошедшем сезоне отметился двумя голевыми передачами в 50 встречах, заработал показатель полезности "-4" и 39 штрафных минут.