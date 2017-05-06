Льюис: судейство в матче с чехами разочаровало, но мы нанесли всего 7 бросков

Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис прокомментировал поражение от Чехии в матче чемпионата мира по хоккею 2017 года (1:6).

«Хочется поздравить всю чешскую сборную с прекрасной игрой, которую они демонстрировали на всей площадке. Это техничные габаритные ребята, они играют в очень скоростной хоккей, многое делают для того, чтобы разгрузить своего голкипера.

Мы приехали участвовать в турнире лучших команд мира, поэтому о недооценке соперника говорить не приходится. Нужно воспринимать этот матч как хорошую тренировку перед игрой с Канадой. Сегодня разочаровало судейство. Особенно в случае с незасчитанным голом Костицына, это решение во многом предопределило дальнейший ход встречи. Мы нанесли катастрофически мало бросков — 7 против 45 у соперника. Я говорил об этом ребятам и после первого, и после второго периода — нужно наносить как можно больше бросков. Невозможно выигрывать, не забивая.

Уже сейчас могу сказать, что в понедельник в рамку встанет Михаил Карнаухов, а его сменщиком станет Виталий Трус. Дадим Кевину перерыв. Но при этом мне сложно винить Лаланда в сегодняшнем результате. Он сделал всё, что мог. Нужно отдать должное сборной Чехии — вчера им по силам было переиграть канадцев", — приводятся слова Льюиса на официальном сайте ФХРБ.