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Льюис: судейство в матче с чехами разочаровало, но мы нанесли всего 7 бросков

6 мая 2017, суббота. 22:33. Хоккей

Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис прокомментировал поражение от Чехии в матче чемпионата мира по хоккею 2017 года (1:6).

«Хочется поздравить всю чешскую сборную с прекрасной игрой, которую они демонстрировали на всей площадке. Это техничные габаритные ребята, они играют в очень скоростной хоккей, многое делают для того, чтобы разгрузить своего голкипера.

Мы приехали участвовать в турнире лучших команд мира, поэтому о недооценке соперника говорить не приходится. Нужно воспринимать этот матч как хорошую тренировку перед игрой с Канадой. Сегодня разочаровало судейство. Особенно в случае с незасчитанным голом Костицына, это решение во многом предопределило дальнейший ход встречи. Мы нанесли катастрофически мало бросков — 7 против 45 у соперника. Я говорил об этом ребятам и после первого, и после второго периода — нужно наносить как можно больше бросков. Невозможно выигрывать, не забивая.

Уже сейчас могу сказать, что в понедельник в рамку встанет Михаил Карнаухов, а его сменщиком станет Виталий Трус. Дадим Кевину перерыв. Но при этом мне сложно винить Лаланда в сегодняшнем результате. Он сделал всё, что мог. Нужно отдать должное сборной Чехии — вчера им по силам было переиграть канадцев", — приводятся слова Льюиса на официальном сайте ФХРБ.

А если бы белорусы сравняли? Ошибка судей предрешила исход их игры с Чехией
Ошибка арбитров помешала Беларуси снова отыграться со счёта 0:2. Впрочем, подопечным Дэвида Льюиса не стоит пенять только на судейство.
Источник: Федерация хоккея Республики Беларусь Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Беларуси — Хоккей Сборная Чехии — Хоккей Дэйв Льюис ЧМ-2017
Новости. Хоккей
6 мая 2017, суббота
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