Павлович: отменённый гол Костицына был ключевым моментом в игре с Чехией

Нападающий сборной Беларуси Александр Павлович прокомментировал поражение от Чехии на чемпионате мира по хоккею 2017 года (1:6).

«Наверное, ключевым моментом в сегодняшней игре стала отменённая шайба Костицына. Будь счёт 2:2, ещё непонятно, как мог бы развиваться матч. Мало бросков? Тренеры постоянно просят нас бросать как можно чаще и больше. Приходится много играть в обороне, и бежать потом вперёд сил уже не хватает. Когда счёт был 3:1 — достаточно скользкий — но мы начинаем разваливаться и буквально „спасать Родину“, отходя от системы. Отсюда и крупные счета. Нужно стараться играть согласно плана и ждать своего шанса, он обязательно появится. Смазал ли итоговый счёт впечатления от первой заброшенной мной шайбы на чемпионате мира? Даже не думал об этом. В первую очередь я стараюсь помочь команде и думаю о её результативности. Но впереди ещё много матчей, к которым мы сможем подготовится достойно», — приводятся слова Павловича на официальном сайте ФХРБ.