Тротц: «Вашингтон» собирается сказать «Какого чёрта!» и приняться за дело

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц поделился ожиданиями от пятого матча полуфинала Восточной конференции с «Питтсбург Пингвинз» (1-3 в серии).

«Я не знаю, как можно снять напряжение, может, пошутить немного? Надо просто выйти на матч с радостью, наслаждаться игрой. Нам предстоит важный матч, надо получить удовольствие от этого опыта. Думаю, сегодня мы были довольно расслабленными, я не заметил, чтобы кто-то был напряжён. Иногда ты говоришь: „Какого чёрта!“ и просто принимаешься за дело. Именно это мы и собираемся сделать», — цитирует Тротца Washington Post.