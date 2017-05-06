«Оттава» — «Рейнджерс»: Лундквист сделал невероятный сейв в падении

Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист сделал невероятный сейв в пятом матче полуфинала Восточной конференции с «Оттавой Сенаторз» (2-2 в серии).

В середине первого периода матча при счёте 2:1 в пользу своей команды Лундквист, выкатившись далеко из ворот, отбил бросок Марка Стоуна из круга вбрасывания. Шайба отскочила на клюшку Эрика Карлссона, который сделал пас под бросок на Кайл Туррис. Тот посылал шайбу в пустые ворота, но Лундквист смог переместиться и в падении отразить бросок.

Идёт второй период, счёт 2:1 в пользу «рейнджеров».

Видео доступно в официальном аккаунте НХЛ в «Твиттере».