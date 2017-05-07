Штурм: матч со сборной России — ещё один вызов для Германии, продолжим работать

Главный тренер сборной Германии Марко Штурм прокомментировал поражение во втором матче на чемпионате мира — 2017 от Швеции (2:7), а также предстоящий матч со сборной России. Встреча Германия — Россия пройдёт 8 мая. Начало — 17:15 мск.

«Шведы сегодня были лучше. Моя команда не смогла удержать уровень игры против двух топовых команд. Швеция — сильный соперник с потрясающими болельщиками.

Как нужно готовиться к матчу с Россией? Абсолютно то же самое делать, ничего не поменялось у сборной Германии. Встреча с россиянами — ещё один вызов для Германии, нам нужно продолжать работать», — передаёт слова Штурма корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Россия и Канада станут первыми. Прогноз на групповой этап ЧМ-2017 Сборные России и Канады выиграют свои группы, а шведы и финны станут вторыми. Расставляем команды по местам и выделяем сильнейших.