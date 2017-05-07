Нюландер: держали в уме поражение от России, но счёт игры с Германией обманчив

Нападающий сборной Швеции Вильям Нюландер прокомментировал победу над Германией (7:2) на чемпионате мира — 2017.

«С одной стороны, кажется, что победа над Германией далась нам легко. Но счёт в какой-то степени обманчив, так как соперник доставил массу проблем в первой половине встречи. Мы держали в уме прошлое поражение от России, так как в первой игре добились плохого результата. Хотели реабилитироваться и одержать первую победу на турнире. Всегда приятно побеждать. Думаю, что в матче с Германией всё переломил наш третий гол, который пришёлся на второй период. Мы продолжаем сражаться за первое место в группе, все мысли только об этом», — передаёт слова Нюландера корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

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