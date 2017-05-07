Каун: Германия в матче с Россией постарается преподнести большой сюрприз

Нападающий сборной Германии Доминик Каун прокомментировал поражение от Швеции (2:7) на чемпионате мира — 2017 и поделился ожиданиями от встречи со сборной России.

«Мы здорово начали турнир, одержали победу, но сегодня сплоховали. Старались бросать, больше атаковать, но это закончилось ошибками и большим количеством пропущенных шайб. Швеция – супермастеровитая сборная, у них много хоккеистов из НХЛ. Это стало сказываться после первого периода. Нужно играть весь матч, а мы, допустив ошибки, позволили сопернику много забить. Таким мастерам достаточно одного момента и они накажут.

Следующая игра с Россией, которая тоже станет важной. Мы постараемся преподнести большой сюрприз. У нас появятся шансы в игре с российской сборной, нужно ими воспользоваться. Россия и Швеция схожие по уровню сборные, так что легче не будет. Постараемся биться все 60 минут», — передаёт слова Кауна корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

10 самых ожидаемых матчей группового этапа ЧМ-2017 Россия начнёт турнир с серьёзной проверки, Канада и Финляндия вспомнят прошлогодний финал, а США и Швеция сыграют впервые за шесть лет.