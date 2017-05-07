Хёрнквист: «Питтсбург» должен контролировать эмоции и больше владеть инициативой

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Патрик Хёрнквист поделился ожиданиями от пятого матча полуфинала Восточной конференции с «Вашингтон Кэпиталз» (3-1 в серии).

«Наши эмоции не должны меняться в зависимости от того, будет играть Кросби или нет. И мы должны эти эмоции контролировать. В прошлом матче нам это хорошо удалось, но чтобы победить, мы хотим показать лучшую игру. Нам надо больше владеть инициативой, чем в прошлом матче. Тогда они были чуть лучше нас, но мы полностью выложились, потому и победили. Сегодня нам надо показать более сильную игру с самого начала, завладеть инициативой и подольше её не отдавать», — приводятся слова Хёрнквиста на официальном сайте клуба.