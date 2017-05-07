«Оттава» в овертайме обыграла «Рейнджерс» и повела 3-2 в серии

«Оттава Сенаторз» дома в овертайме одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 5:4 в пятом матче полуфинальной серии Восточной конференции. Счёт в серии — 3-2 в пользу «Оттавы».

В первом периоде Йеспер Фаст (5-я минута) и Ник Холден (6) вывели «Рейнджерс» вперёд, а Марк Стоун (7) сделал счёт 1:2. Во второй двадцатиминутке Майк Хоффман (29) и Том Пайят (29) менее чем за минуту развернули игру в пользу «Оттавы», но Райан Макдона сделал счёт равным на 38-й минуте. В третьем периоде команды обменялись заброшенными шайбами — на гол Джимми Веси (53) ответил Дерек Брассар (59). В овертайме решающий бросок оказался на счету Кайла Туриса (67).

В составе «Оттавы» 3 очка набрал защитник Эрик Карлссон.

Шестой матч серии состоится на льду «Оттавы» 12 мая.

Решающий гол Туриса можно посмотреть на официальной странице НХЛ в «Твиттере».