Шайбы Кузнецова и Овечкина принесли «Вашингтону» победу над «Питтсбургом»

«Вашингтон Кэпиталз» дома одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» со счётом 4:2 в пятом матче полуфинальной серии Восточной конференции. Счёт в серии — 3-2 в пользу «Питтсбурга».

На 11-й минуте за «Пингвинз» отличился Карл Хагелин, а в концовке периода счёт сравнял Андре Бураковски (20). Фил Кессел в большинстве вновь вывел гостей вперёд — с передач Евгения Малкина и Сидни Кросби (25). В заключительном периоде «Вашингтон» забил трижды — усилиями Никласа Бекстрёма (43), Евгения Кузнецова (48) и Александра Овечкина (48).

Шестой поединок серии состоится 9 мая на льду «Питтсбурга», начало — в 02:30 мск.

Гол Кузнецова можно посмотреть на официальной странице НХЛ в «Твиттере».