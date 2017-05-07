Кузнецов: я живу ради таких матчей. А Овечкин должен был выстрелить

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал итоги пятого матча серии с «Питтсбург Пингвинз» (4:2), в котором забросил победную шайбу.

«Я знал, что Овечкин сыграет удачно, что он выстрелит. Он наш капитан, наш лидер. Все видели, как он здорово сегодня действовал. Лично я ради таких матчей и живу, я стараюсь наслаждаться хоккеем и всегда раскрепощён. Сегодня я не чувствовал себя скованно», — приводит слова Кузнецова АР.

Александр Овечкин, так же как и Евгений Кузнецов, отметился голом в этой встрече.