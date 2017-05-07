Бердюков: у «Амура» есть все возможности, чтобы выходить в плей-офф

Защитник «Амура» Георгий Бердюков прокомментировал возвращение в родную команду и поделился впечатлениями от ЧМ-2017.



«Переход меня не удивил. В прошедшем сезоне получал в «Витязе» недостаточное игровое время, так что всё шло к обмену. В результате позвонил агент и сказал: всё, летишь в Хабаровск. Это отличная новость. Рад вернуться в город, где я родился и начинал свою хоккейную карьеру. Довольны и родители, хотя в своё время они и переехали из Хабаровска в Санкт-Петербург. Не видел ни одного хоккеиста, которому нравилось бы постоянно летать. Но никакого смысла переживать по данному поводу не вижу — это часть нашей профессии.

Был в курсе того, как хабаровская команда провела очередной матч и какое место в турнирной таблице занимает. О том, что она выдала отличную концовку, знаю не понаслышке — в феврале «Амур» победил в Подольске «Витязь», хотя в той игре участия не принимал.

Плей-офф? Не сомневаюсь, что именно такая задача перед нами будет поставлена. Судя по концовке регулярного чемпионата, у клуба есть все возможности, чтобы часто побеждать и выходить в плей-офф. Ну а болельщики в Хабаровске — наш бонус, они — одни из лучших в Лиге. С форвардом Станиславом Кацубой в своё время делали первые шаги в одной команде, а с защитником Дмитрием Лютовым вместе выступали в системе СКА. Вообще же знаком со многими ребятами из «Амура».

ЧМ-2017? С друзьями смотрим за многими матчами, переживаем за сборную России. Уверен, что именно наша команда — главный фаворит турнира, и старт это доказывает. Финал МЧМ-2011? Это был удивительный матч, который ни один игрок той сборной России не забудет. Естественно, что дополнительные симпатии к партнёрам по той команде остаются. Очень рад, что тот же Артемий Панарин забил победный гол не только в Баффало-2011 канадцам, но и в Кельне-2017 шведам в серии буллитов», — цитирует Бердюкова Russia-Hockey.

