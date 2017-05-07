Карлссон побил рекорды «Оттавы» по очкам и пасам для защитников в одном плей-офф

Капитан «Оттава Сенаторз» Эрик Карлссон в матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:4 ОТ, 3-2 в серии) сделал три голевые передачи.

Это 10-й голевой пас и 11-е (1+10) очко шведского игрока в 11 матчах нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли – новые рекорды «Сенаторз» среди защитников для одного розыгрыша. С 11 очками Карлссон продолжает лидировать в гонке бомбардиров нынешнего плей-офф среди защитников.

В настоящее время канадская команда ведёт в серии со счётом 3-2.