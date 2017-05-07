«Оттава» выиграла пятый матч в овертайме в одном плей-офф и побила рекорд клуба

«Оттава Сенаторз» в матче второго раунда раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги победила «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:4 ОТ).

«Сенаторы» выиграли свой пятый матч в овертайме в одном Кубке Стэнли, побив рекорд клуба. В первом раунде «Оттава» трижды побеждала в дополнительное время «Бостон Брюинз» (дважды по 4:3 и 3:2). Ещё одна победа над «Рейнджерс» была одержана в овертайме со счётом 6:5.

В настоящее время канадская команда ведёт в серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги со счётом 3-2.