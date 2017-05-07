Лундквист: пришла наша очередь, «Рейнджерс» надо отыграться

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист прокомментировал поражение от «Оттава Сенаторз» (4:5 ОТ) в пятом матче серии второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли (2-3). «Сенаторы» смогли перевести игру в овертайм за 1:26 до конца третьего периода благодаря голу Дерика Брассара.

«Когда нужно сравнять счёт, должно повезти, должен быть удачный рикошет. В последних двух играх в Оттаве удача от нас отвернулась. Они смогли забить. Теперь пришла наша очередь. Нам надо отыграться», – передаёт слова игрока официальный сайт НХЛ.