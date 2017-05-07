Брассар: «Сенаторз» слишком скованны, слишком серьёзны в гостевых матчах

Форвард «Оттава Сенаторз» Дерик Брассар прокомментировал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:4 ОТ) в пятом матче серии второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли (3-2).

«Мы проявили характер, сыграли отличный матч, действовали как команда. Теперь нам надо точно также сыграть на выезде. Нам надо быть более расслабленными в гостевых матчах. Мне кажется, что мы слишком скованны, слишком серьёзны», – передаёт слова игрока официальный сайт НХЛ.

Брассар проводит в «Сенаторз» первый сезон после летнего обмена из «Рейнджерс».