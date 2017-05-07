Буше: «Оттава» поставила на правильную лошадь

Главный тренер «Оттава Сенаторз» Ги Буше прокомментировал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:4 ОТ) в матче второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли. Тренер отметил автора победной шайбы форварда Кайла Терриса. Канадская команда побила клубный рекорд по победам в овертаймах в одном плей-офф и ведёт в серии 3-2.

«Знаю, что в Кентукки сегодня проходят скачки. Думаю, мы поставили на правильную лошадь. Он проявил характер и забил решающий гол. Этого от него и ждали. Он вдохновил партнёров», – цитирует Буше официальный сайт НХЛ.