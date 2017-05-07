Защитник Егоршев и нападающий Миловзоров перешли в «Автомобилист»

«Автомобилист» объявил о подписании контрактов с защитником Станиславом Егоршевым и форвардом Егором Миловзоровым. Об этом информирует официальный сайт уральского клуба. Соглашения рассчитаны на два года.

29-летний Егоршев в минувшем сезоне выступал за «Торпедо» и набрал восемь (2+6) очков в 57 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Также хоккеист провёл пять матчей в розыгрыше Кубка Гагарина.

29-летний Миловзоров начинал сезон в «Нефтехимике», в ходе сезона перешёл в «Сибирь». В 33 матчах на его счету 16 (4+12) очков.