Тротц: разные хоккеисты «Вашингтона» внесли свой вклад в победу

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц прокомментировал победу над «Питтсбург Пингвинз» (4:2) в пятом матче серии второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли (2-3). В настоящее время действующий обладатель Президентского Кубка уступает в серии со счётом 2-3.

«Я думаю, все сделали выводы, в том числе и наши ключевые игроки. Я рассчитывал, что Бураковски начнёт забивать. Так и получилось. Разные хоккеисты внесли свой вклад. За счёт этого мы побеждали в регулярном сезоне», – цитирует Тротца официальный сайт НХЛ.