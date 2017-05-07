Кросби: «Питтсбург» не будет отсиживаться

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби прокомментировал поражение от «Вашингтон Кэпиталз» (2:4) в пятом матче серии второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли (3–2).

«Они смогли перехватить инициативу. У нас были шансы увеличить преимущество в счёте. Но мы ими не воспользовались. Тогда они сравняли счёт и завладели инициативой. Так иногда бывает. К сожалению, мы пропустили две шайбы за это время.

Мы не будем отсиживаться. И сегодня этого не было в нашей игре. Нам надо лучше реализовывать свои моменты, особенно когда мы ведём в счёте. У нас были шансы. Мы можем лучше держать шайбу, чаще бросать, лучше играть в атаке», – отметил игрок.