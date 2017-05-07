Холтби: Овечкин может играть везде

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби прокомментировал победу над «Питтсбург Пингвинз» (4:2) в пятом матче серии второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли (2-3).

«Никто из нас не мог гордиться прошлой игрой. В составе произошли перестановки. Много говорилось об Овечкине, но он может играть везде. Их тройка с Томом Уилсоном и Ларсом Эллером постоянно оказывала давление. У них получилось эффективное звено. Я не думаю, что это понижение. Я считаю, что наша команда стала лучше», – цитирует вратаря официальный сайт НХЛ.

«Я же говорил, что Овечкин забьёт!» «Вашингтон» продолжает бороться «Вашингтон» смог продлить собственную кубковую жизнь, одержав победу в пятом матче благодаря шайбам Кузнецова и Овечкина.

Кузнецов: в следующем матче Овечкин забьёт дважды