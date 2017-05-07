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«Баффало»: Боттерилл может стать генменеджером, Токкет главным тренером

7 мая 2017, воскресенье. 11:22. Хоккей

«Баффало Сэйбрз» близок к назначению ассистента генерального менеджера «Питтсбург Пингвинз» Джейсона Боттерилла на должность генменеджера. Об этом сообщает эксперт Sportsnet Ник Кипреос. По его сведениям, эту кандидатуру поддерживает владелец клуба Терри Пегула. О назначении может быть объявлено после завершения серии второго раунда плей-офф между «Питтсбургом» и «Вашингтоном».

40-летний Боттерилл работает в системе «Питтсбурга» с 2007 года, совмещая должность ассистента генменеджера с постом генменеджера фарм-клуба в АХЛ. Примечательно, что в начале 2000-х годов он провёл два сезона за «Баффало» в качестве игрока.

Также Кипреос сообщается, что главным тренером клуба может стать ещё один представитель «Питтсбурга» Рик Токкет, сейчас работающий ассистентом в штабе Майка Салливана.

Источник: sportsnet.ca Сообщить об ошибке
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Баффало Сэйбрз
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