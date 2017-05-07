Тренер Соколов покинул «Нефтехимик» и возглавил «Сарыарку»

Хоккейный клуб «Нефтехимик» сообщил, что Александр Соколов покинул тренерский штаб команды. Об этом информирует официальный сайт клуба Континентальной хоккейной лиги.

Сообщается также, что специалист возглавил команду Высшей хоккейной лиги «Сарыарка». Команду из Караганды в сезоне-2016/17 возглавлял Вадим Епанчинцев, назначенный в настоящее время главным тренером московского «Спартака».

В сезоне-2016/17 команда Континентальной хоккейной лиги из Нижнекамска не сумела выйти в плей-офф и сменила трёх тренеров: Евгения Попихина, Николая Соловьёва и Андрея Назарова.