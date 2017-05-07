Лучшие голы и сейвы второго дня ЧМ-2017

На групповом этапе чемпионата мира в Кёльне и Париже близится начало третьего игрового дня. Российская сборная сыграет с командой Италии. «Чемпионат» следил за прибытием российской команды. Ранее россияне по буллитам обыграли одного из фаворитов чемпионата мира — национальную команду Швеции.
Также «Чемпионат» подвёл итоги второго игрового дня турнира. Представлены лучшие голы и сейвы второго игрового дня ЧМ-2017.
Также лучшие голы второго дня ЧМ-2017 можно посмотреть на «Чемпионате»
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