Источник: «Нефтехимик» вернёт Шарипзянова из «Лос-Анджелеса» на сезон-2017/18

«Нефтехимик» в ближайшее время вернёт защитника системы «Лос-Анджелес Кингз» Дамира Шарипзянова. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».

Новому генеральному менеджеру «Нефтехимика» Раилю Якупову удалось договориться с «Кингз» об аренде 21-летнего защитника на следующий сезон. После завершения сезона КХЛ-2017/18 Шарипзянов, у которого действует контракт новичка с «Кингс», будет обязан вернуться обратно.

В минувшем сезоне хоккеист провёл за фарм-клуб «королей» в АХЛ 38 матчей и набрал три (0+3) очка при полезности «-1» и 57 минутах штрафа.