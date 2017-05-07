На групповом этапе чемпионата мира в Кёльне и Париже начался третий игровой день. Российская сборная играет с командой Италии, счёт в настоящее время 2:0 в пользу российской команды. Ранее россияне по буллитам обыграли одного из фаворитов чемпионата мира — национальную команду Швеции.

«Чемпионат» подвёл итоги второго игрового дня турнира. Представлены самые яркие моменты второго игрового дня ЧМ-2017.

Также видео самых ярких моментов второго игрового дня чемпионата мира можно посмотреть на «Чемпионате».