Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
ЧМ по хоккею 2017
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Ролан Гаррос 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Америка/WEC/Формула-Е Russian Drift Series
Дакар/Ралли-рейды
Бокс
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Борьба Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы
Прочие виды спорта Европейские игры 2015 Ride The Planet
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Россия — Италия: лучшим игроком матча у россиян стал Артемий Панарин

7 мая 2017, воскресенье. 15:39. Хоккей

Лучшим игроком матча чемпионата мира по хоккею – 2017 Россия — Италия в составе российской сборной был признан нападающий Артемий Панарин, записавший на свой счёт 4 (2+2) результативных балла.

Сборная России на чемпионате мира – 2017 одержала разгромную победу над командой Италии со счётом 10:1. С таким крупным счётом ранее россияне не обыгрывали итальянских хоккеистов, предыдущая рекордная победа была добыта со счётом 7:1.

Следующую игру команда Олега Знарка проведёт 8 мая, когда встретится с хозяевами турнира – сборной Германии.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Италии — Хоккей Сборная России — Хоккей Артемий Панарин ЧМ-2017
Новости. Хоккей
7 мая 2017, воскресенье
15:54 ЧМ-2017: Пресс-конференция Олега Знарка и Стефана Майра после игры Россия-Италия
15:52 Плотников: такие матчи, какой был с Италией, позволяют наладить игровые связи
15:50 Гусев: были ли сложности с итальянцами? Не мог забить всю игру, так и не забил
15:47 Италия – Россия: Наместников, Кучеров, Шипачёв и Панарин набрали по 4 очка
15:39 ЧМ-2017: Канада уверенно обыграла сборную Словении, забив семь голов
15:39 Россия — Италия: лучшим игроком матча у россиян стал Артемий Панарин
15:32 Победа со счётом 10:1 стала самой крупной за всю историю встреч России и Италии
15:28 Сборная России разгромила Италию на ЧМ-2017, забросив десять шайб
15:11 Джохансен: в Сент-Луисе «Нэшвилл» просто не сыграл в свою игру
14:47 Туррис: целил в «домик», промахнулся, но для победного гола хватило и этого
14:20 Словения — Канада: Натан Маккиннон оформил первый хет-трик ЧМ-2017
14:02 Еглич дисквалифицирован на два матча ЧМ-2017
13:55 Самые яркие моменты второго игрового дня ЧМ-2017
13:34 Мозякин проводит свой 50-й матч на чемпионатах мира
13:20 Фисенко перешёл из «Адмирала» в «Авангард»
13:02 ЧМ-2017: сборная Италии назвала состав на матч с командой России
12:55 Перовский и Антонов вошли в клуб Сергея Макарова Ночной лиги
12:39 Источник: «Нефтехимик» вернёт Шарипзянова из «Лос-Анджелеса» на сезон-2017/18
12:30 Лучшие голы и сейвы второго дня ЧМ-2017
12:17 Тренер Соколов покинул «Нефтехимик» и возглавил «Сарыарку»
12:04 ЧМ-2017: стал известен состав сборной России на матч с Италией
12:01 Фазель: организовать ЧМ в Германии и Франции — хорошая идея
11:36 Сборная России прибыла на матч ЧМ-2017 с Италией
11:34 Черри: не могу поверить — судьи не увидели атаку вратаря при 3 голе «Анахайма»
11:22 «Баффало»: Боттерилл может стать генменеджером, Токкет главным тренером
11:04 Холтби: Овечкин может играть везде
11:03 Кросби: «Питтсбург» не будет отсиживаться
10:51 Тротц: разные хоккеисты «Вашингтона» внесли свой вклад в победу
10:37 Защитник Егоршев и нападающий Миловзоров перешли в «Автомобилист»
10:30 Буше: «Оттава» поставила на правильную лошадь
10:16 Брассар: «Сенаторз» слишком скованны, слишком серьёзны в гостевых матчах
10:14 Разгромит ли Россия Италию? Как завершатся матчи третьего дня ЧМ?
10:00 Италия – Россия: онлайн-трансляция матча чемпионата мира начнётся в 13:15
09:58 М. Стаал: «Рейнджерс» должны дома показать свой лучший хоккей
09:57 Салливан: «Питтсбургу» надо перезагрузиться и показать свою лучшую игру
09:54 Лундквист: пришла наша очередь, «Рейнджерс» надо отыграться
09:45 «Оттава» выиграла пятый матч в овертайме в одном плей-офф и побила рекорд клуба
09:30 Кросби повторил рекорд «Питтсбурга» по голевым передачам в плей-офф
09:26 «Авангард» подписал новый двусторонний контракт с форвардом Тиграном Манукяном
09:18 Кузнецов: в следующем матче Овечкин забьёт дважды
09:15 Карлссон побил рекорды «Оттавы» по очкам и пасам для защитников в одном плей-офф
09:02 Овечкин: игроки «Вашингтона» — уже большие мальчики. Мы знали, что нужно делать
09:00 Макфи: если бы «Вегас» в Шипачёва не верил, то не подписал бы контракт
09:00 Кузнецов и Овечкин забили свои 5-е голы в плей-офф c интервалом в 27 секунд
08:30 Бердюков: у «Амура» есть все возможности, чтобы выходить в плей-офф
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто, по вашему мнению, будет главным соперником сборной России в борьбе за золото ЧМ-2017?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+