Россия — Италия: лучшим игроком матча у россиян стал Артемий Панарин

Лучшим игроком матча чемпионата мира по хоккею – 2017 Россия — Италия в составе российской сборной был признан нападающий Артемий Панарин, записавший на свой счёт 4 (2+2) результативных балла.



Сборная России на чемпионате мира – 2017 одержала разгромную победу над командой Италии со счётом 10:1. С таким крупным счётом ранее россияне не обыгрывали итальянских хоккеистов, предыдущая рекордная победа была добыта со счётом 7:1.

Следующую игру команда Олега Знарка проведёт 8 мая, когда встретится с хозяевами турнира – сборной Германии.