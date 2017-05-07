ЧМ-2017: Канада уверенно обыграла сборную Словении, забив семь голов

Сборная Канады одержала уверенную победу над командой Словении на чемпионате мира – 2017, встреча завершилась со счётом 7:2.



В составе канадской команды хет-трик на свой счёт записал Натан Маккинон, ещё по шайбе забросили Тайсон Бэрри, Брэйден Пойнт, Митчелл Марнер и Джефф Скиннер. У Словении заброшенными шайбами сумели отметиться Ян Муршак и Ян Урбас.



В первой своей игре на чемпионате мира – 2017 Словения уступила команде Швейцарии со счётом 4:5 Б, канадская сборная в первом матче одолела Чехию — 4:1.

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