Гусев: были ли сложности с итальянцами? Не мог забить всю игру, так и не забил

Форвард сборной России Никита Гусев прокомментировал победу над командой Италии (10:1) в матче чемпионата мира. На счету Гусева в этом матче две результативные передачи.



«Были ли какие-то сложности? Да, не мог забить всю игру, так и не забил. Играл в свой хоккей, как и всегда, если есть возможность отдавать, то я отдавал. Никиту Кучерова всегда понимал и налаживаем взаимопонимание в целом в звене», — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.



Победа россиян стала самой крупной за всю историю встреч с итальянской сборной. Следующую игру команда Олега Знарка проведёт 8 мая, когда встретится с хозяевами турнира – сборной Германии.



Сборная России одержала самую крупную победу над Италией на ЧМ! LIVE Сборная России проводит второй матч на ЧМ-2017. В соперниках команда Италии. Всё самое интересное о матче и вокруг него – в нашем онлайне.