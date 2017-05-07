Плотников: такие матчи, какой был с Италией, позволяют наладить игровые связи

Нападающий сборной России Сергей Плотников прокомментировал победу российской команды над сборной Италии в матче чемпионата мира (10:1).



«Конфликта между мной и итальянцами не было, просто на вбрасывание чуть раньше начал выезжать. Получилось так, что подтолкнул соперника. Ничего страшного, он мне потом ответил. Самое главное, что мы забили в большинстве. Пугали ли нас тренеры тем, что итальянцы вчера рубились со Словакией? А нас не надо пугать. Мы на каждую игру выходим с полной самоотдачей. Не имеет значения, шведы это или итальянцы. Надо играть, готовиться. Из фильмов вчера ничего не смотрели, был день отдыха. Что касается моего гола, то тут нечего комментировать – иногда надо забивать и таким образом, заталкивая шайбу вместе с вратарём.



Мы уже готовимся к сборной Германии, вчера смотрели их второй матч со Швецией. Знаем, что команда очень подвижная и родные стены им помогают, они неплохо играют дома. Польза таких матчей, как с Италией, заключается в том, что эти встречи позволяют отточить игровые связи в пятёрках, в тройках. Кто-то почувствовал игру, так что такие матчи тоже нужны», — передаёт слова Плотникова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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