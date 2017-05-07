ЧМ-2017: Пресс-конференция Олега Знарка и Стефана Майра после игры Россия—Италия

«Чемпионат» представляет вашему вниманию видеотрансляцию после матча чемпионата мира по хоккею – 2017 Россия — Италия, который завершился победой россиян со счётом 10:1. Участие в пресс-конференции примут главные тренеры команд – Олег Знарок и Стефан Майр.

Победа российской команды стала самой крупной за всю историю встреч с итальянской сборной. Следующую игру команда Олега Знарка проведёт 8 мая, когда встретится с хозяевами турнира – сборной Германии.

В первой игре турнира Россия одолела Швецию — 2:1 ОТ.