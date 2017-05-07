Италия — Россия: матч посетили 10 893 зрителя

Матч чемпионата мира по хоккею – 2017 между командами России и Италии (10:1), проходивший в Кёльне, посетили 10 893 человека.



В составе россиян заброшенными шайбами сумели отметиться Евгений Дадонов, Никита Кучеров, Сергей Мозякин, Сергей Плотников и Александр Барабанов, дубли на свой счёт записали Сергей Андронов, Артемий Панарин и Владислав Наместников. Единственный гол Италии на счету Томмасо Траверса.



Победа россиян стала самой крупной за всю историю встреч с итальянской сборной. Следующую игру команда Олега Знарка проведёт 8 мая, когда встретится с хозяевами турнира – сборной Германии.

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