Третьяк: за плей-офф НХЛ следим, но пока мы надеемся на своих

Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал победу сборной России в матче чемпионата мира по хоккею со сборной Италии (10:1).



«Два матча сыграла наша сборная на чемпионате мира. Конечно, Швеция и Италия – это два разных уровня. Матч со шведами был украшением этого турнира, по крайней мере, в той его части, которая проходит в Кёльне. Очень интересные и равные команды. Ну а с Италией, конечно, было по-другому. Ребята отработали комбинации, поиграли в большинстве, так что настроение хорошее. Играли вполсилы? Нет, не вполсилы, но не в полную силу. Просто соперник даёт такую возможность. Самое главное в таких матчах – не получить травму – когда расслабленно играешь, это бывает опасно. В каждом матче у нас есть свои герои. Самое главное, что есть команда.



Матч перед Днём Победы, 8 мая, по традиции будет очень непростым, потому что в этот день нельзя проигрывать. За плей-офф НХЛ я слежу, но все основные заботы у нас здесь, на чемпионате мира. Пока надеемся на своих», — сказал Третьяк в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дарье Тубольцевой.

Сборная России одержала самую крупную победу над Италией на ЧМ! LIVE Сборная России проводит второй матч на ЧМ-2017. В соперниках команда Италии. Всё самое интересное о матче и вокруг него – в нашем онлайне.